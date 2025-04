Veja e ouça momentos de terror que amigas viveram ao serem assaltadas em Goiânia

Ação dos criminosos foi flagrada por câmeras de segurança

Paulino Henjengo - 30 de abril de 2025

Momento em que criminosos anunciam o assalto. (Foto: Reprodução / Parque Amazônia Notícias)

Duas amigas viveram momentos de terror na noite desta terça-feira (29), enquanto conversavam dentro de um carro na porta de casa, no Jardim América, em Goiânia. Uma das mulheres estava com um bebê no colo quando os assaltantes chegaram.

A ação foi flagrada por câmeras de segurança e mostra o exato momento em que os criminosos se aproximam e anunciam o roubo. O crime aconteceu na Rua C-161, entre a Avenida T-9 e a T-63, por volta das 20h.

Nas imagens – divulgadas primeiramente pelo portal Parque Amazônia Notícias (@parqueamazonianoticias) -, é possível ver que a dupla passa pelas vítimas, fazem o retorno na esquina e voltam para a abordagem. Armado, o condutor da moto desce e exige que as vítimas entreguem seus pertences.

“Não acelera não, não acelera não, abaixa o vidro… Cadê a aliança? Cadê a corrente? Eu quero a aliança, doido…”, diz o suspeito, em tom ameaçador. Toda a abordagem foi registrada com áudio, reforçando a tensão do momento.

Durante o assalto foram levados um celular, uma pulseira e uma aliança de ouro. Apesar do susto, nenhuma das duas amigas se feriu.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados e, a Polícia Civil (PC) deve utilizar as imagens para tentar localizá-los.

