Lançado edital de novo concurso do Governo de Goiás com salário de R$ 28 mil

Cargo com alta remuneração terá exigência de ensino superior completo em qualquer área de formação

Paulo Roberto Belém - 12 de maio de 2025

Foto: (Marcos Santos/USP Imagens)

Um concurso público com remuneração interessantíssima está por vir: é o processo do Governo de Goiás que vai contratar 100 profissionais em uma primeira fase e colocar outros 100 no cadastro de reserva.

O certame, que será para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual de Goiás, Classe A, Padrão I, terá salário de exatos R$ 28.563,30 para quem for integrar o quadro de servidores da Secretaria da Economia.

As inscrições serão abertas no dia 10 de junho e se estenderão até 10 de julho, exclusivamente no site da Fundação Carlos Chagas, podendo ser acessado clicando aqui. O processo terá o olhar direto do órgão estadual.

A taxa de inscrição será de R$ 250, sendo que os interessados em solicitar a isenção do pagamento têm prazo de 22 a 26 de maio. Para o preenchimento do cargo é exigido ensino superior completo em qualquer área de formação.

Provas

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 31 de agosto, em Goiânia. Serão 80 questões de conhecimentos básicos e 80 de conhecimentos específicos, aplicadas de manhã e à tarde, respectivamente.

A segunda fase do concurso, de caráter classificatório, será a avaliação de títulos. A publicação do resultado preliminar das provas objetivas será divulgada em 19 de setembro, e o resultado final do certame, em 25 de novembro.

O edital completo, que inclui o cronograma, conteúdo programático das provas, as atribuições do cargo e as orientações aos candidatos, está disponível no site da Secretaria da Economia.

Quando contratados, a carga horária semanal será de 40 horas e os concursados terão toda a estabilidade de permanência no cargo estabelecida por lei.

Todas as ofertas de vagas mais recentes em concursos públicos, processos seletivos e de empresas diversas podem ser consultadas no site do Portal 6, clicando aqui.