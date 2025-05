Presente de conquistas, futuro de oportunidades

Nesta segunda-feira, foram anunciados R$ 27 bilhões em novos investimentos da China no Brasil. Um passo importante que representa novas vagas e qualificação profissional

Antônio Gomide - 12 de maio de 2025

A taxa de desemprego, de 7%, é a menor já registrada para o primeiro trimestre no Brasil. (Foto: Acervo pessoal)

É por meio do trabalho que construímos nossos sonhos, sustentamos nossas famílias e enxergamos novas possibilidades. Quando uma oportunidade se abre, nasce também a esperança de uma vida melhor.

Acreditamos na importância de políticas públicas que gerem emprego e valorizem quem trabalha.

Os dados demonstram que o Brasil tem avançado nesse sentido. O país alcançou o pleno emprego, com o maior número de pessoas ocupadas da história. Isso representa a valorização de quem produz, de quem busca seu lugar no mercado e transforma esforço em conquista. A taxa de desemprego, de 7%, é a menor já registrada para o primeiro trimestre.

Em Anápolis, sentimos esse movimento de perto. Participamos de duas visitas à fábrica da Caoa: uma ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e outra com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. A montadora continua investindo e prevê a criação de novas vagas para os anapolinos.

Seguimos juntos, construindo, passo a passo, um futuro melhor. A cada avanço, mais oportunidades se abrem — e com elas, mais renda. Porque quando o dinheiro chega ao bolso do trabalhador, ele movimenta o comércio, sustenta a casa, alimenta os filhos e renova os sonhos.