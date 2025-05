Truque pouco conhecido para descobrir se uma chamada é spam

Spoiler: seu celular pode estar tentando te avisar (e você nem sabia!)

Anna Júlia Steckelberg - 12 de maio de 2025

(Foto: Nerds de Android/YouTube)

Quem nunca atendeu o celular na esperança de ser aquela vaga de emprego ou o ex retornando o “tô com saudade” e, na verdade, era uma gravação oferecendo um novo plano de internet? Pois é… Em pleno 2025, o brasileiro segue sendo bombardeado por ligações indesejadas — e acredite, não estamos exagerando.

Segundo a Anatel, já foram 84 bilhões de chamadas spam bloqueadas só em 2024. Sim, bilhões. E isso é só o que foi bloqueado.

As ligações de telemarketing continuam sendo uma dor de cabeça coletiva e têm feito muita gente simplesmente desistir de atender qualquer número desconhecido. Mas calma que tem luz no fim do túnel!

Apesar de alguns celulares Android já contarem com funções para identificar chamadas como “spam”, esse recurso ainda engatinha e pode deixar passar muita coisa.

O truque aqui é ir além: usar aplicativos gratuitos como o TrueCaller ou o WhosCall, que mostram mais do que apenas “chamada desconhecida”.

Esses apps revelam de onde vem a ligação e mostram se outros usuários já marcaram aquele número como spam. Se for a terceira ligação seguida do mesmo estado — especialmente aqueles conhecidos por abrigarem grandes centrais de telemarketing — já acenda o alerta. É golpe? Talvez não. Mas é chato? Com certeza.

A Anatel também oferece uma ajudinha: o serviço “Não Me Perturbe” (só o nome já traz paz, né?). Basta acessar naomeperturbe.com.br, cadastrar seu número e, em até 30 dias, ligações com ofertas de operadoras e crédito consignado param de cair no seu celular. Ainda não é à prova de tudo, mas já diminui o incômodo consideravelmente.

Ou… pare de atender.

Diante de tanto incômodo, muitos já desistiram de vez do telefone. Com WhatsApp, Telegram e companhia, a ligação tradicional parece estar a caminho da aposentadoria. Até figurinhas falam por nós hoje em dia!

Enquanto a regulamentação definitiva não vem, esses truques ajudam a blindar sua paz. E quem sabe, com um pouco de sorte, a próxima ligação inesperada traga boas notícias — e não um pacote “imperdível” de TV por assinatura.

