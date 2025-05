Garotinho de 3 anos sofre acidente doméstico e morre dois meses após internação em Goiânia

Lorenzo Souza Lopes foi hospitalizado após se queimar com água fervente em casa

Thiago Alonso - 13 de maio de 2025

Lorenzo Souza Lopes tinha 3 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Faleceu nesta segunda-feira (12), o pequeno Lorenzo Souza Lopes, de apenas 3 anos. Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) há mais de dois meses, após sofrer um acidente doméstico.

No dia 13 de março, o garotinho estava com a família em casa, no município de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, quando a mãe colocou água para ferver no fogão.

Contudo, enquanto ia ao banheiro, a mulher, de 36 anos, foi surpreendida com as filhas maiores, que gritaram por ajuda, após Lorenzo derramar a panela fervente sobre si.

Como reação, a mãe do menino jogou água gelada nele, de modo que aliviasse a dor. Após isso, o bebê foi encaminhado para o Hugol, onde foi identificado que ele havia sofrido graves queimaduras por todo o rosto, corpo e regiões genitais.

Durante a hospitalização, o quadro de Lorenzo evoluiu negativamente, uma vez que ele respondia continuamente aos tratamentos nos dias que se seguiram.

Contudo, no último dia 05 de maio, ele ofreu uma infecção generalizada, o levando a um quadro de pneumonia extensa que, nesta segunda-feira (12), evoluiu para um choque cardiogênico. Mesmo com as tentativas da equipe hospitalar, o pequeno não resistiu e foi a óbito.

