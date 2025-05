Aviso importante para beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0

Pedro Ribeiro - 15 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/ Lyon Santos/ MDS)

Se você é beneficiário do Bolsa Família, fique atento: uma mudança importante está prestes a acontecer e pode impactar diretamente o valor que você recebe.

A partir do próximo mês, o Benefício Extraordinário de Transição (BET) deixará de ser pago.

Essa informação é essencial para quem depende do programa, especialmente aqueles que notaram uma diferença nos valores após a mudança do Auxílio Brasil para o atual Bolsa Família.

Aviso importante para beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0

O BET foi criado em junho de 2023 para garantir que nenhuma família recebesse menos do que ganhava com o Auxílio Brasil.

Ele funcionava como uma compensação temporária. No entanto, o pagamento desse valor extra sempre teve prazo definido.

Segundo o decreto nº 12.064/2024, o BET será encerrado no final de maio de 2025.

Portanto, o mês de maio é o último com o pagamento do benefício adicional. A partir de junho, o valor do Bolsa Família será calculado sem esse acréscimo.

Por que o BET vai acabar?

O Ministério do Desenvolvimento Social explicou que o BET foi pensado para durar dois anos, acompanhando o ciclo do Cadastro Único.

Ao final desse período, considerado tempo suficiente para ajuste dos cadastros e da renda familiar, o pagamento do benefício extra deixa de ser necessário.

Além disso, a regra já previa que, se o valor do Bolsa Família ultrapassasse o que era pago até maio de 2023, o BET deixaria de ser aplicado.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em maio

Os valores continuarão sendo pagos de forma escalonada, com base no final do NIS (Número de Identificação Social). Veja as datas:

NIS final 1 – 19 de maio;

NIS final 2 – 20 de maio;

NIS final 3 – 21 de maio;

NIS final 4 – 22 de maio;

NIS final 5 – 23 de maio;

NIS final 6 – 24 de maio;

NIS final 7 – 26 de maio;

NIS final 8 – 27 de maio;

NIS final 9 – 28 de maio;

NIS final 0 – 29 de maio.

Portanto, este mês ainda inclui o BET. A partir de junho, o pagamento volta ao valor normal do Bolsa Família.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, é necessário estar inscrito no Cadastro Único e ter renda por pessoa de até R$ 218 por mês.

O cálculo leva em conta a soma de todos os rendimentos dos moradores da mesma casa, com algumas exceções, como indenizações e outros auxílios temporários.

Quais são as regras para continuar no programa?

Além da renda, os beneficiários precisam cumprir algumas exigências nas áreas de saúde e educação:

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Crianças precisam estar com a vacinação em dia;

Crianças de até sete anos devem passar por acompanhamento nutricional;

É exigida frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para os demais jovens até 18 anos que ainda não concluíram os estudos.

Quanto é pago pelo Bolsa Família?

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família. Além disso, há complementos:

R$ 142 por pessoa (Benefício de Renda de Cidadania);

Adicional de R$ 50 para crianças, adolescentes e gestantes;

Valor complementar caso a soma não atinja os R$ 600;

O BET, que deixará de ser pago em junho.

Em abril de 2025, mais de 20,4 milhões de lares receberam o benefício, com investimento total de R$ 13,7 bilhões. A média paga por família foi de R$ 668,73.

Fique atento às mudanças

Se você recebe o Bolsa Família e notou valores maiores por causa do BET, saiba que a partir de junho isso muda.

Prepare-se desde já e verifique seu cadastro no CadÚnico para garantir que está tudo certo. Informações corretas ajudam a manter o benefício.

