Onde assistir Atlético-GO x Remo pela Série B neste domingo (18)

Enquanto Dragão vem em cenário de dificuldades, Leão Azul está nas primeiras colocações do campeonato

Augusto Araújo - 16 de maio de 2025

Atlético recebe o Remo neste domingo (18), pela Série B. (Foto: Reprodução/Instagram)

Oscilando nas primeiras rodadas da Série B, o Atlético volta a campo neste domingo (18), para enfrentar o Remo, no que promete ser um duro desafio.

A bola vai rolar a partir das 16h no Estádio Antônio Accioly, localizado no Setor Campinas, em Goiânia. Thallan Azevedo Gomes irá comandar a equipe de arbitragem.

Desde que começou a competição, o Dragão conseguiu apenas duas vitórias em sete jogos e se encontra com apenas 10 pontos até o momento. Assim, ocupa a 13ª colocação da tabela.

O último confronto foi realizado no dia 10 de maio. Diante do Avaí, no Estádio da Ressacada, o Rubro-Negro não conseguiu balançar as redes e o placar final foi de 0 a 0.

Apesar do cenário ruim, com a combinação certa de resultados, o Atlético pode chegar no G-4 da Série B, caso saia com a vitória.

Leão mordendo

Já o Remo ocupa a 2ª posição da tabela, com 15 pontos em sete jogos. O mais recente foi um triunfo contra o Vila Nova, jogando no Mangueirão, em Belém (PA).

No primeiro tempo, Marcelinho fez o primeiro gol que colocou o Leão Azul em vantagem sobre o Tigrão. Por fim, na segunda etapa, Régis “fechou o caixão” e decretou o 2 a 0 no placar.

Diante do cenário atual, o Remo pode se tornar líder da Série B, caso saia novamente vitorioso e o Goiás não consiga vencer o confronto contra o Paysandu.

Onde assistir Atlético-GO x Remo pela Série B neste domingo (18)

A ESPN fará a transmissão do confronto pela TV a cabo, assim como a plataforma de streaming Disney+, pelas mídias digitais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!