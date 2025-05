Anápolis terá segundo domingo com tarifa zero no transporte público

Prefeitura e Urban têm expectativa que número de passageiros aumente com a gratuidade que será fixa neste dia específico

Paulo Roberto Belém - 17 de maio de 2025

Ponto de ônibus em Anápolis (Foto: Danilo Boaventura)

Neste domingo (18), mais uma vez os moradores de Anápolis poderão se deslocar pela cidade utilizando o transporte público sem pagar nada para acessar os ônibus da Urban durante todo o dia.

A Prefeitura reforçou a iniciativa que será realizada pela segunda vez consecutiva, como forma de provocar a adesão dos passageiros. Segundo o Executivo e a Urban, houve um aumento de 40% no número de pessoas utilizando o sistema na estreia de domingo passado.

Para acessar os itinerários e os horários em que os ônibus vão partir da Estação Central, basta clicar aqui.

A concessionária do transporte revelou que média habitual era de 4.500 usuários aos domingos, número que saltou para 6.400 com a implementação da tarifa zero.

A Prefeitura reforçou também que a proposta de tarifa zero faz parte de um plano mais amplo de reestruturação do sistema de transporte coletivo em Anápolis.

Segundo o prefeito Márcio Corrêa (PL) a meta é garantir subsídios que viabilizem melhorias como a renovação total da frota, ampliação das linhas e pontos de ônibus, além da redução no valor da tarifa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!