Trabalhador morre após bloco de granito cair sobre ele em Porangatu

Ele ficou preso e teve esmagamento no crânio e no tórax

Karina Ribeiro - 17 de maio de 2025

Imagem mostra momento do resgate. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Os bombeiros foram acionados para atender um grave acidente laboral na noite da sexta-feira (16), em Porangatu, região Norte de Goiás.

A tragédia ocorreu em uma mineradora, localizada na GO-244, na zona rural do município. Na ocorrência, um bloco de granito, de aproximadamente 9 tonelada caiu sobre o funcionário – cuja idade e nome não foram divulgados.

Ele ficou preso e teve o óbito constatado ainda no local por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) devido ao esmagamento do crânio e do tórax.

As equipes do 11º Batalhão Bombeiro Militar atuaram com viaturas de resgate e salvamento.

A Polícia Técnico-Científica realizou a remoção do corpo após a retirada do bloco.