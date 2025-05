Onde assistir ABC x Anápolis pela Série C nesta segunda-feira (19)

Galo da Comarca luta para conseguir primeira vitória na competição

Augusto Araújo - 18 de maio de 2025

ABC recebe Anápolis pela Série C. (Foto: Reprodução/ Jorge Luiz – AFC)

Passando por sérias dificuldades na Série C, o Anápolis volta a campo nesta segunda-feira (19) para enfrentar o ABC, em jogo válido pela 6ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 19h30 na Arena das Dunas, localizada em Natal (RN). Thayslane de Melo Costa (SE) será a responsável por comandar a equipe de arbitragem da partida.

O Alvinegro Potiguar vem embalado após conseguir a primeira vitória na competição. Contra o Brusque, a equipe venceu por 1 a 0, graças a um gol de Lucas Mota.

Com isso, o time subiu para a 13ª colocação, com seis pontos conquistados em cinco jogos. Já o Quadricolor caiu para a 3ª posição da Série B, com 11 pontos em seis jogos.

Seca de vitórias

Por outro lado, o Galo da Comarca ainda não conseguiu vencer na Série C. Dessa forma, em cinco confrontos, a equipe foi derrotada duas vezes e empatou em três oportunidades.

O mais recente foi contra o Ypiranga. Mesmo jogando no Jonas Duarte, o Tricolor da Boa Vista não conseguiu balançar as redes e a partida terminou em 0 a 0.

Com isso, o Anápolis ocupa a 19ª colocação (vice-lanterna) do torneio. Assim, possui apenas três pontos até o momento, graças aos empates conquistados. Porém, se vencer o ABC, o time pode sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir ABC x Anápolis pela Série C nesta segunda-feira (19)

A plataforma de streaming Nosso Futebol+ vai fazer a transmissão exclusiva da partida.

