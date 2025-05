O verdadeiro motivo dos espelhos no elevador (não é apenas pela estética)

Spoiler: Eles salvam mais do que o seu look

Anna Júlia Steckelberg - 19 de maio de 2025

(Foto: Daiken Elevadores/YouTube)

Você já se pegou ajustando o cabelo ou conferindo o look enquanto sobe ou desce no elevador? Pois é, quase todo mundo faz isso. Mas e se te dissermos que o espelho ali tem uma missão muito mais nobre do que garantir seu melhor ângulo no reflexo?

Sim, os espelhos nos elevadores são bonitos, mas estão longe de ser apenas uma decoração caprichada. Eles cumprem papéis essenciais — e até salvadores — para a segurança e o conforto de quem utiliza essas pequenas cabines suspensas.

Vamos começar pela sensação de aperto. Diferente dos modelos com paredes de vidro (aqueles mais chiques que deixam você ver a cidade lá fora), a maioria dos elevadores é fechada, compacta e… claustrofóbica. Isso mesmo: o medo de espaços pequenos é mais comum do que se imagina.

Segundo a empresa britânica Gartec, especializada no assunto, o desconforto dentro dessas cabines pode causar ansiedade, suor nas mãos e até batimentos acelerados. E adivinha quem entra em cena para aliviar tudo isso? Os espelhos! Eles criam a ilusão de um ambiente maior, mais “respirável”, e tornam o trajeto menos tenso.

Mas não para por aí. Os espelhos também são aliados da segurança. Ao permitir uma visão mais ampla do interior da cabine, ajudam a identificar movimentações estranhas — o que pode evitar situações desagradáveis, como furtos ou agressões.

Além disso, oferecem uma ajudinha extra à acessibilidade: cadeirantes, por exemplo, usam os espelhos para enxergar atrás e manobrar melhor em espaços apertados, como explica a empresa Stannah Lifts.

E para quem não gosta de interações forçadas ou aquele contato visual desconfortável com desconhecidos, os espelhos são quase terapeutas: distraem, entretêm e fazem o tempo passar mais rápido, como destaca a Simplex Elevators.

Ou seja, da próxima vez que entrar num elevador e se pegar encarando o próprio reflexo, lembre-se: esse espelho está ali por você — pelo seu bem-estar, segurança, conforto… e, claro, pela selfie se der tempo!

