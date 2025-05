Acomodações modernas no Airbnb para curtir final de semana em Aparecida de Goiânia

Imóveis oferecem conforto e decoração estilosa

Gabriella Pinheiro - 20 de maio de 2025

(Foto:

Modernos e confortáveis. Essas são algumas das principais características que marcam algumas opções de casas para passar o final de semana em Aparecida de Goiânia.

Para ajudar aqueles que buscam um momento de descanso, o Portal 6 fez uma lista por meio do site Airbnb, com alguns imóveis. A pesquisa é referente ao período entre os dias 1º e 2 de junho e foram analisadas na tarde desta segunda-feira (19).

1. Casa Sa Pedra

Considerado um refúgio ideal para quem busca descanso ou curtir ao lado de amigos e da família, está a Casa Sa Pedra, em Aparecida de Goiânia.

O local fica a 7 minutos do Centro, e oferece piscina privativa para relaxar, Wi-Fi gratuito, uma vaga de estacionamento privativo, 1 quarto confortável com cama de casal e uma cama de solteira, além de uma cozinha com micro-ondas, geladeira, cervejeira, além de 2 banheiro.

O valor para uma noite é de R$612.

2. Espaço inteiro: casa em Aparecida de Goiânia

Outra opção, que também fica em Aparecida de Goiânia, é essa. O lugar é ideal para fazer o churrasco em família e tomar um banho de piscina, 3 jogos de mesa e 3 espreguiçadeiras.

Além disso, há também cervejeira, churrasqueira, fogão, utensílios básico de cozinha, 2 camas de casal, ventilador, chuveiros elétricos, ar condicionado na suíte, guarda roupa, sofá e tv.

O valor de uma diária é de R$ 929.

3. Espaço inteiro: casa em Aparecida de Goiânia

Outra opção é uma cabana moderna em Aparecida de Goiânia. Para quem busca tranquilidade, o ambiente oferece conforto e privacidade, em meio à natureza.

O ambiente fornece espaço amplo com cabana, estacionamento, cozinha com fogão, bebedor, cafeteira, frigobar, quarto com cama queen, banheiro, ofurô aquecido com hidromassagem, cortina blackout, lareira, balanço, redario, varal de luz, barulho de água. O valor é de R$580 por 1 noite. O valor é de R$580 por 1 noite.