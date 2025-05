Anapolinos já podem pegar ingressos gratuitos para cinema drive-in; veja como

Sessões acontecem no estacionamento atrás do Estádio Jonas Duarte

Gabriella Pinheiro - 20 de maio de 2025

Cinema Drive-In, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

O tradicional modelo Drive-in – forma de assistir filmes em um ambiente externo, onde o público fica dentro do carro e assiste filmes projetados em uma tela grande – chegará em Anápolis nos dias 4 e 5 de junho.

As sessões são gratuitas e acontecem às 19h e 21h15, no estacionamento localizado atrás do Estádio Jonas Duarte, na Avenida Brasil Sul, no Jardim Ana Paula.

Os interessados em participar devem se inscrever pelo site www.cineautorama.com.br, podendo escolher o filme e o horário da sessão, conforme a disponibilidade.

Os ingressos serão limitados, sendo cada um válido para um veículo automotivo. As sessões terão capacidade máxima para 100 pessoas, sendo 80 para carros e 20 para cadeiras para o público pedestre.

Durante a atividade, haverá longas-metragens nacionais e internacionais de diferentes gêneros, com filmes como Arca de Noé (aventura/musical), Twisters (Ação/Aventura/Suspense), Curtindo a Vida Adoidado (Comédia/Ação) e Ghostbusters: Apocalipse de Gelo (Ação/Aventura/Fantasia).