Ipasgo anuncia novo prazo para vencimento das coparticipações de 2024; confira

Plano de saúde anunciou período extra para que contribuintes possam realizar os pagamentos

Thiago Alonso - 20 de maio de 2025

Prédio do Ipasgo, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Ipasgo Saúde)

Menos de um mês após o Ipasgo Saúde divulgar as datas de pagamentos das coparticipações dos beneficiários, o plano de saúde prorrogou os vencimentos, definindo esta sexta-feira (23) como a nova data para emissão dos boletos.

Com a prorrogação, os beneficiários têm mais quatro dias para consultar os extratos e escolher a forma de pagamento, seja ele parcelado ou integral.

Conforme divulgado, dívidas de até R$ 500 podem ser parceladas em até cinco vezes, enquanto valores de R$ 5 mil podem ser pagos em dez vezes — para ambas, o valor mínimo da parcela é de R$ 100.

Já para aqueles beneficiários que tenham atrasos de R$ 10 mil, o valor mínimo se fixou em R$ 500, podendo dividir em até 18 parcelas. Para dívidas acima desse valor, será possível quitar em até 24 vezes.

Em todos os casos, os boletos serão disponibilizados no site do Ipasgo, onde os interessados devem acessar o Portal do Beneficiário, no menu “Situação Financeira/Parcelamento de Coparticipação Retroativo/Boleto”.

Também é possível realizar o pagamento à vista, selecionando a opção “todos”, na qual será gerado um boleto, enquanto para os parcelamentos, apenas a primeira parcela será gerada.

Para aqueles que pagam o plano de saúde com débito automático, todas as parcelas de coparticipação serão automaticamente descontadas da conta-corrente cadastrada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!