Sem saber, ela havia contribuído com uma rifa solidária. Quando entendeu o verdadeiro motivo da campanha, decidiu que não podia ficar com o prêmio

Isabella Valverde - 20 de maio de 2025

Uma história publicada por uma usuária no Reddit chamou atenção pela simplicidade e, principalmente, pelo gesto de empatia que ela decidiu tomar diante de uma situação inesperada.

Segundo o relato, ela sempre teve o hábito de ajudar como pode. Costuma participar de rifas, contribuir com vaquinhas online e campanhas de arrecadação compartilhadas por amigos.

Quase nunca se importa com o que está sendo sorteado ou com os detalhes do prêmio. Para ela, o foco é ajudar.

Foi exatamente o que aconteceu quando uma amiga lhe mandou o link de uma rifa virtual.

Mulher ganha carro zero em sorteio, mas devolve após descobrir para que ele estava sendo sorteado

Sem pensar muito, ela fez o pagamento, garantiu um número e seguiu com a rotina. Nem chegou a conferir direito do que se tratava.

Cerca de três meses depois, recebeu uma ligação informando que havia sido a vencedora da rifa e que tinha ganhado um carro zero quilômetro, um Volkswagen Polo novinho, pronto para ser retirado.

No início, ela achou que fosse algum tipo de golpe, mas decidiu checar e, para sua surpresa, era verdade. Ela realmente tinha comprado aquela rifa.

Ainda surpresa, foi entender melhor do que se tratava e descobriu algo que a fez repensar completamente a situação. A rifa havia sido organizada por amigos e familiares de um professor que estava enfrentando um câncer agressivo.

O tratamento necessário não era coberto na rede pública, e o custo era alto. O carro tinha sido doado por uma concessionária como forma de atrair mais participantes e acelerar a arrecadação.

Diante disso, ela tomou uma decisão que poucas pessoas teriam coragem de tomar: abriu mão do prêmio.

“Nem pensei duas vezes. Quando vi pra que era, não me senti confortável em ficar com o carro. Senti que não era meu”, escreveu.

Ela recomendou aos organizadores que fizessem um novo sorteio com o mesmo veículo, reforçando a história por trás da campanha. Assim, mais pessoas poderiam contribuir, e a chance de arrecadar mais que o valor necessário aumentaria.

A atitude emocionou quem acompanhava a campanha e surpreendeu os próprios responsáveis pelo sorteio. Para ela, era só uma forma de continuar ajudando — uma extensão do que já tinha feito sem saber, lá atrás, quando comprou o número quase sem perceber.

