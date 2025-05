Mulher ganha fortuna na loteria e surpreende com atitude após receber o prêmio

Bilhete comprado despretensiosamente rendeu mais de R$ 500 mil à idosa, que agora poderá descansar e aproveitar a vida

Gabriella Licia - 19 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/ Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Uma aposentada tirou a sorte grande com um bilhete de loteria despretensioso, levando a quantia de US$ 100 mil para casa (cerca de R$ 566 mil), mas o que mais surpreendeu foi a nobreza que apresentou na hora de decidir o que fazer com o prêmio.

Mulher ganha fortuna na loteria e surpreende com atitude após receber o prêmio

Sem ter a identidade revelada, a idosa contou à mídia de Maryland (EUA) que nunca imaginara poder ser contemplada com tanta sorte. Na ocasião da vitória, ela teria ido até uma pequena loja do Walmart para comprar itens para casa.

Por pura diversão, a aposentada, que trabalhava no Departamento de Agricultura dos EUA, apostou em um pequeno bilhete e optou por dobrar a aposta. Em seguida, houve o sorteio e ela percebeu que teria acertado em cheio quatro bolas brancas e a SuperBall.

Assim, a idosa decidiu de imediato doar boa parte do prêmio de loteria para a igreja que frequenta, como ato de caridade. Além disso, ela mantinha guardado um grande sonho de reformar a casa antiga. Agora, com toda a riqueza, conseguirá finalizar o projeto.

Viagens e descanso também foram incluídos na lista de desejos da sortuda.

