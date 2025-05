Conheça história e significados por trás da bandeira de Goiás

Criada por Joaquim Bonifácio de Siqueira, foi pautada na colonização, inicialmente, movida pela mineração

Samuel Leão - 12 de maio de 2025

Imagem ilustrativa da bandeira de Goiás. (Foto: Canva)

A bandeira de Goiás foi criada oficialmente em 1989, e traz diversos elementos que remontam à bandeira brasileira, como as cores verde, amarelo e azul, com outros detalhes próprios do Estado.

Apesar de ser muito conhecida, poucas pessoas sabem a história da criação desse símbolo e todos os significados nele contidos. Pensando nisso, o Portal 6 resolveu explicar tais aspectos.

Criada por Joaquim Bonifácio de Siqueira, foi pautada na colonização, inicialmente, movida pela mineração, por meio das bandeiras que adentravam o país, e depois Goiás passou também a ter colonias agrícolas com o passar do tempo. Em referência aos elementos naturais, que são os minérios, representados pelo ouro, e à riqueza natural, pelas matas e plantas, as cores escolhidas foram o verde e amarelo, ambas presentes na bandeira nacional.

Já as cinco estrelas, que ilustram a bandeira, são uma representação do Cruzeiro do Sul, remontando também às estrelas presentes na bandeira do Brasil, onde cada uma representa uma unidade federativa. Onde estão dispostas as estrelas também há a cor azul, que seria em referência ao céu e aos corpos d’água, rios e lagos de Goiás.

As listras fazem parte da construção estética, somando oito unidades dispostas horizontalmente. A representação foi adotada pelo então presidente João Alves de Castro, por uma Lei sancionada em julho de 1919 e, até os dias atuais, é utilizada.