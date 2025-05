Restaurante em Caldas Novas oferece experiência parecida com a Disney

Ambiente conta com apresentações de música e dança e decoração temática

Gabriella Pinheiro - 20 de maio de 2025

Piratas Pizzaria. (Foto: Divulgação)

Espetáculos de dança e música, ambiente temático e até caracterização de personagens. A experiência característica de um parque da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos (EUA), pode estar mais perto do que se imagina. Em Goiás, um estabelecimento tem ganhado fama por oferecer um momento quase “mágico”.

Localizada no Bairro Thermal, a Piratas Pizzaria está ancorada em Caldas Novas e se diferencia por ser uma espécie de viagem ao universo pirata.

Com uma decoração inspirada em um navio, o local conta com espetáculos de dança e música, incluindo até mesmo uma tirolesa usada para as apresentações. Todos os funcionários, inclusive, ficam trajados de piratas para fortalecer ainda mais a experiência.

Por lá, ainda é possível comer um rodízio de pizzas de diferentes sabores, além de assistir às apresentações, que acontecem em dois horários: sessão das 18h (início do serviço às 18h30 e término às 20h50) e sessão às 21h30 (com início às 22h e término às 00h20).

O valor para adquirir o rodízio junto com o espetáculo é de R$ 149 às terças, quartas, quintas e domingos, e R$ 169 às sextas e sábados. Para crianças de 5 a 12 anos, o valor parte de R$ 74,95, enquanto para crianças de 3 a 4 anos, o preço parte de R$ 39,90.

Os ingressos podem ser adquiridos online, por meio do site da Piratas Pizzaria, sendo necessário apenas escolher uma das datas disponíveis (sinalizadas em verde) e realizar o pagamento.

Veja o vídeo: