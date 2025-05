Goianésia está entre as “10 cidades culturais” para se descobrir pelo Brasil

Ranking foi feito pelo site Brasil Mapas, em parceria com o BlaBlaCar

Natália Sezil - 21 de maio de 2025

Vista aérea de Goianésia. (Foto: Reprodução)

Goianésia, no Centro goiano e quase no coração do Brasil, ganhou um local especial no mais novo ranking das “10 cidades culturais” que todos deveriam conhecer pelo país.

A lista foi divulgada nesta quarta-feira (21), que marca a celebração do Dia Mundial da Diversidade Cultural.

Lançada pelo site Brasil Mapas, em parceria com o aplicativo de caronas BlaBlaCar, a seleção busca reunir destinos culturais que representem as influências diversas que refletem na música, culinária, festas e tradições brasileiras.

A postagem menciona cidades já consolidadas turisticamente: Manaus, Salvador, Recife e Rio de Janeiro estão entre elas; e explica um pouco sobre cada uma.

Quanto a Goianésia, conhecida como a “Princesa do Vale”, o destaque vai para três programações culturais distribuídas ao longo do ano.

As atrações selecionadas tratam tanto de cultura de rua, música e dança, quanto de tradições e datas festivas. A primeira delas é o Carnaval, que oferece shows nacionais.

A segunda, realizada em setembro, é o Goianésia Music Festival, que atrai turistas de vários estados brasileiros. Já a terceira, que fecha os destaques e o ano, é o Natal Luz.

