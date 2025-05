Rionegro e Solimões é atração gratuita da Festa dos Carreiros em Ouro Verde de Goiás

Além da dupla sertaneja de renome nacional, festividades contam com outras atrações entre quinta-feira (22) e sábado (24)

Paulo Roberto Belém - 21 de maio de 2025

Dupla se apresentará nesta quinta-feira (22) (Foto: Divulgação)

Uma tradicional festa de Outro Verde de Goiás, cidade que fica na região de Anápolis, vai ser realizada entre quinta-feira (22) e sábado (24). Se trata da Festa dos Carreiros, que se encaminha para a 12ª edição e tem entrada gratuita.

Nesta quinta, dia da abertura, a programação das festividades é com a Missa dos Carreiros, iniciando às 19h na Igreja São Sebastião. Na oportunidade, acontece o sorteio do embaixador da comemoração.

Logo após, o show da dupla Rionegro e Solimões promete reunir muita gente, por serem cantores sertanejos de renome nacional. A apresentação acontece na Praça do Rosário e tem previsão para ocorrer a partir das 22h.

Mais atrações

Outros dois dias de programação contemplam a festa. Nesta sexta-feira (23), além do desfile de escolha da Rainha e Princesa da festividade, está marcado show de Erikson Raone, que manda um forró pegado.

Encerrando a Festa dos Carreiros, no sábado (24), as atrações ficam por conta da dupla VH & Alexandre e do DJ Keflem, prometendo energia para a noite de despedida das celebrações.

Como chegar

Ouro Verde de Goiás fica distante 30 km de Anápolis e o acesso é pela GO-330, passando por Campo Limpo de Goiás. A rodovia é simples e a orientação é não consumir bebida alcoólica se for dirigir até à cidade e voltar.

