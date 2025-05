Gratuito: como vai funcionar sistema de integração de bicicletas elétricas ao transporte coletivo em Goiânia

Segundo o prefeito Sandro Mabel, projeto não deve alterar preço da passagem já paga pelos usuários

Thiago Alonso - 22 de maio de 2025

Bicicletas elétricas serão utilizadas em Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

Goiânia pode ganhar, em breve, um sistema de bicicletas elétricas compartilhadas de forma gratuita, que deve integrar os usuários do transporte coletivo aos terminais de ônibus. Na prática, o usuário poderá utilizar a bicicleta para ir até a própria casa, permanecer com ela por 12h, até devolvê-la – sem nenhum custo adicional além da própria passagem.

A novidade foi anunciada pelo prefeito Sandro Mabel (UB), durante uma entrevista à rádio CBN, nesta quarta-feira (21), onde ele destacou que o projeto deve melhorar o deslocamento dos usuários dos serviços.

“Quando o BRT chegar ao ponto final, o passageiro poderá pegar uma bicicleta elétrica, já incluída no valor da passagem, ir para casa com ela e, no dia seguinte, dentro do prazo de 12 horas, retornar com a bicicleta ao terminal, deixá-la no bicicletário e seguir de ônibus para o trabalho”, explicou Mabel.

Durante a entrevista, além do chefe do Executivo Municipal, também esteve presente o diretor-executivo do RedeMob Consórcio, Leomar Avelino.

Segundo ele, a expectativa é que a medida seja implementada inicialmente no Terminal Recanto do Bosque, com testes já previstos na primeira quinzena de junho.

Enquanto o período não chega, obras devem ser realizadas para estruturar os bicicletários, ao mesmo passo que a Prefeitura aguarda até que as bicicletas elétricas sejam entregues corretamente.

“Até lá, esperamos receber as bicicletas, concluir a estruturação interna do terminal e, em seguida, iniciar uma campanha de divulgação para informar toda a população sobre o funcionamento do novo sistema”, afirmou.

Para receber as novidades, os representantes da Prefeitura de Goiânia também anunciaram que novas ciclovias devem ser construídas ao longo dos 36 corredores de ônibus da cidade, como forma de ampliar a infraestrutura cicloviária local.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!