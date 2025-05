Incêndio de grandes proporções atinge ginásio do Setor Campinas; bombeiros estão no local

Vídeo mostra a altura do fogo e da fumaça, que pode ser vista de longe

Thiago Alonso - 22 de maio de 2025

Incêndio atingiu o ginásio do Setor Campinas. (Foto: Reprodução)

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas no fim da manhã desta quinta-feira (22), após um incêndio de grandes proporções atingir o ginásio do Setor Campinas, em Goiânia.

Conforme é possível ver em imagens, o fogo aparece tomando parte das estruturas internas do local, sendo que uma expeça nuvem de fumaça pode ser vista de longe.

Ao todo, cinco viaturas, três caminhões e 20 militares estão no local para combater as chamas. Ainda não se sabe se alguém estava presente no ginásio no momento do incêndio.

Mas informações a qualquer momento.

View this post on Instagram A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)



Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!