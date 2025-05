Trânsito na região do Estádio Serra Dourada sofre alterações nesta quinta-feira (22); veja rotas alternativas

Medidas no tráfego passam a valer a partir das 17h com agentes de trânsito posicionados para auxiliar no trânsito

Paulo Roberto Belém - 22 de maio de 2025

Mudanças ocorrerão a partir das 17h (Foto: Divulgação/SET)

Dois eventos a serem realizados na noite desta quinta-feira (22), na região do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, vão provocar um esquema especial de trânsito, informou a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET).

O primeiro será a formatura dos oficiais do Corpo de Bombeiros, com início previsto para 18h30. O segundo é a partida entre o Vila Nova e Cruzeiro, está marcado para começar às 19h.

Assim, as alterações viárias iniciarão às 17h com bloqueios, desvios e o reforço da atuação de agentes de trânsito. As equipes da SET estarão posicionadas nos principais cruzamentos da região, como Av. A com Rua 77, Av. Fued José Sebba com Av. Olinda, Av. A com Marginal Botafogo, entre outros pontos estratégicos.

Alterações no acesso

Com a chegada aos eventos: o trânsito na Av. Olinda com Av. Fued José Sebba seguirá normalmente até as 17h. Após esse horário, o canteiro em frente à entrada do estacionamento pela Rua 77 será fechado.

Já os cruzamentos da Av. A com as Ruas 56 e 58 estarão bloqueados, com agentes posicionados para orientar o fluxo.

Modificações na saída

Quando os eventos se encerrarem, por volta das 20h30, os cruzamentos das Ruas 56 e 58 permanecerão bloqueados. Com a presença e orientação dos agentes, será liberada a conversão à esquerda da Av. Fued José Sebba com Av. Olinda, sentido Setor Sul, para facilitar o escoamento.

No trânsito da alça da Marginal Botafogo para Av. A/Rua 88 ocorrerá bloqueio, com desvio pelo viaduto. Haverá controle no cruzamento da Av. A com a Marginal Botafogo e Rua 115, priorizando o fluxo da Av. A.

Ainda na região, na Rua 72, sentido antigo Fórum, os semáforos funcionarão em modo intermitente e os agentes estarão no local para orientar os motoristas.

Para o tráfego de saída, quem estiver pela Av. Olinda não poderá acessar a Av. L. Os motoristas serão desviados para a Rua 2, com opção de seguir pela Rua 39.

Na ocorrência de congestionamento, a rotatória da Av. A com Rua 77 (bambuzal) poderá ter fluxo alterado, com bloqueio do contorno para quem sai da Av. A em direção à Rua 77.

Orientação

A SET informa que antes das alterações iniciarem, a partir das 15h30, as equipes do órgão já estarão posicionadas nos principais acessos à região, para garantir a organização do trânsito desde o início da movimentação dos torcedores e convidados.

“Quem não tiver real necessidade de passar pelas imediações do Serra Dourada deve buscar rotas alternativas”, informou o gerente de fiscalização da SET, Eduardo Mariano.

“Estamos trabalhando para garantir fluidez e segurança, mas o fluxo será intenso por causa de dois grandes eventos e consequentemente, grande público esperado”, concluiu Mariano.

