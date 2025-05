Onde assistir Anapolina x Tupy de Jussara pela Divisão de Acesso do Goianão neste sábado (24)

Partida acontece às 17h no Estádio Jonas Duarte

Paulo Roberto Belém - 23 de maio de 2025

Anapolina vem de vitória por goleada e Tupy de derrota (Foto: Reprodução)

Estreando com goleada fora de casa, a Anapolina disputa a segunda rodada do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso neste sábado (24), contra o Tupy de Jussara, às 17h no Estádio Jonas Duarte.

Para quem pretende assistir à partida da própria casa ou em outros locais fora do estádio, estando em Anápolis, e para os torcedores da equipe de Jussara, a boa notícia é a transmissão do jogo pela FGF TV, pelo YouTube.

A Xata vem animada para a disputa por ter trazido de Nerópolis um resultado expressivo pela estreia da competição. A goleada de 3 a 0 foi contra o Centro Oeste, cotado como um dos favoritos ao acesso.

Já a equipe de Jussara veio de derrota por 2 a 1 para o Trindade, sendo que a equipe da Região Metropolitana da capital chegou a abrir o placar de 2 a 0.

Vale lembrar que a partida entre Anapolina e Tupy será a primeira da história entre as duas equipes do futebol goiano.

