Prefeito de Goiânia revela que traficantes causaram incêndio em Campinas e pede ajuda

Chefe do executivo municipal afirmou que chamas teriam começado como uma forma de pagar dívida de droga

Augusto Araújo - 23 de maio de 2025

Mabel atribuiu responsabilidade de incêndio a briga entre traficantes. (Foto: Reprodução/ CBM-GO)

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB) publicou um vídeo nesta sexta-feira (23), afirmando que o incêndio ocorrido no Ginásio de Esportes do Setor Campinas teria sido causado por traficantes.

Nas imagens, divulgadas pelas redes sociais do chefe do executivo municipal, ele afirmou que as chamas teriam se iniciado devido a ação de moradores de rua, acampados nos arredores da região, que teriam colocado fogo no local para pagar uma dívida de tráfico de droga.

“Esse problema da rua é um problema que não pode continuar. Nós temos que tirar [as pessoas ali acampadas], porque na rua tem aqueles que nós vamos cuidar deles, com muito carinho. [Mas] tem aqueles que não podem estar na rua porque eles deviam estar na cadeia”, destacou.

Por fim, Mabel chamou a população de Goiânia para colaborar com essa situação, de forma a evitar que situações como o incêndio ocorrido nesta quinta-feira (22) voltem a ocorrer. “Estamos tendo que consertar isso e preciso da sua ajuda para isso”, concluiu.

DECLARAÇÃO ‼️ Prefeito de Goiânia revela que traficantes causaram incêndio em Campinas e pede ajuda Leia: pic.twitter.com/skTAtX6bEV — Portal 6 (@portal6noticias) May 23, 2025

