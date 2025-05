Novas imagens de incêndio mostram destruição no interior de ginásio do Setor Campinas

Ao menos cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para apagar as chamas

Augusto Araújo - 22 de maio de 2025

Bombeiros atuam para apagar incêndio no Ginásio de Campinas. (Foto: Reprodução)

Imagens exclusivas do Portal 6 dentro do ginásio do Setor Campinas, em Goiânia, mostram o quanto o incêndio que atinge o local já causou de destruição.

As chamas se iniciaram no fim da manhã desta quinta-feira (22), e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para apagar o fogo.

Conforme apuração da reportagem, estão atendendo o caso cinco viaturas, três caminhões e 20 militares.

Ainda não se sabe se alguém estava presente no ginásio no momento do incêndio ou o motivo para início das chamas.

Mas informações a qualquer momento.

