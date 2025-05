Publicado edital de concurso para nível médio e salários de até R$ 15 mil; saiba como participar

Oportunidades são para nível médio, destinadas ao cargo de técnico Federal de Controle Externo

Gabriella Pinheiro - 23 de maio de 2025

Tribunal de Contas da União. (Foto: Agência Senado)

Foi lançado, nesta sexta-feira (23), o edital com as regras para o novo concurso público do Tribunal de Contas da União (TCU), que oferece diversas vagas. A remuneração pode chegar a R$ 15.128,26 mil.

São 60 oportunidades disponíveis para o nível médio, destinadas ao cargo de Técnico Federal de Controle Externo (TEFC), com atuação em Brasília, no Distrito Federal (DF).

As inscrições podem ser feitas por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame, a partir de 30 de maio até às 18h do dia 17 de junho. O valor da taxa é de R$ 70.

O certame acontecerá em duas etapas. A primeira consiste em provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório, sob responsabilidade do Cebraspe.

Já a segunda etapa será o programa de formação, de caráter eliminatório, sob responsabilidade do TCU.

Os selecionados terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e serão responsáveis por desempenhar atividades administrativas e logísticas de apoio, de nível intermediário, relativas ao exercício das competências constitucionais e legais atribuídas ao Tribunal de Contas da União.

Mais informações estão disponíveis no edital.