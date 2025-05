Chá poderoso tem efeito anti-inflamatório, acelera o metabolismo e diminui o açúcar no sangue

Essa bebida milenar não sai de moda e cada vez ganha mais fãs (e xícaras!) no mundo todo

Anna Júlia Steckelberg - 24 de maio de 2025

(Foto: Captura/ Youtube/ Ideia Natural)

Você já tomou um copo d’água, fez promessas para segunda-feira e até cogitou correr no parque às 06h… Tudo isso na busca daquela vida mais saudável, né? Mas e se a resposta para dar um up na saúde estivesse numa xícara? Um chá poderoso — sim, chá — capaz de reduzir inflamações, acelerar o metabolismo e ainda ajudar a controlar o açúcar no sangue.

Estamos falando do chá verde, essa bebida milenar que não sai de moda e cada vez ganha mais fãs (e xícaras!) no mundo todo. Feito a partir das folhas da Camellia sinensis, ele é muito mais do que um simples ritual do fim da tarde — é praticamente um pequeno laboratório natural.

Chá poderoso tem efeito anti-inflamatório, acelera o metabolismo e diminui o açúcar no sangue

Segundo o que nutricionista Fernando Castro explicou ao Metrópoles, o poder do chá verde está nas catequinas, compostos bioativos com nomes complicados, mas efeitos bem claros: menos inflamação e mais proteção para o corpo. A principal delas, a epigalocatequina galato (EGCG), atua como antioxidante natural e ajuda quem convive com doenças crônicas ou metabólicas.

E tem mais. A nutricionista Daniela Alvarenga Ribeiro, de São Paulo, explica que essas mesmas catequinas também melhoram a sensibilidade à insulina e reduzem a absorção de glicose no intestino, auxiliando no controle da glicemia — uma notícia e tanto para quem vive na corda bamba com o açúcar no sangue.

Mas o chá verde não para por aí. Quando combinado com a cafeína, ele aumenta a termogênese, processo que faz o corpo queimar mais energia. “Não é milagre, mas ajuda na perda de gordura, especialmente aliado a uma rotina de exercícios”, diz Daniela.

Além disso, o consumo regular do chá verde:

Favorece o equilíbrio do intestino;

Reduz o colesterol ruim (LDL);

Protege o coração;

Está associado à prevenção de doenças como Alzheimer e Parkinson.

Mas atenção! O ideal é consumir 2 a 3 xícaras por dia, longe das refeições e sempre de olho na sua sensibilidade à cafeína. E nada de exagerar ou tomar em cápsulas sem orientação.

Ah, e se você tem gastrite, insônia, ansiedade ou pressão alta descontrolada, melhor conversar com um profissional antes de embarcar nessa onda verde.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!