Conheça peixe que é mais acessível e melhor que o salmão

Peça do animal aquático é a nova queridinha da vez por pessoas que buscam alimentação saudável

Magno Oliver - 24 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Comer peixe diariamente é um hábito incluso na sua rotina alimentar? Com que frequência você costuma consumir uma peça?

As pessoas estão cada vez mais investindo em alimentação saudável e no consumo de peixe. Dessa forma, a busca por consumo de peixes e por uma vida mais saudável em todos os aspectos cresceu exponencialmente.

Assim, focando na alimentação natural e saudável, um tipo de peixe tradicional voltou a ser o queridinho da vez dos internautas.

A sardinha enlatada caiu no gosto da internet e agora é a carne saudável da vez no mundo fitness. O peixe é originário das águas de Portugal, e ganhou o status de super alimento.

A pesca da sardinha acontece em regiões como Espanha, Portugal, Marrocos, Brasil e também Tailândia. No Brasil, existe prática de produção e venda no Espírito Santo até o Rio Grande do Sul.

Esse alimento é considerado de nível mais puro e nutritivo já encontrado, pois sua alimentação é natural e vem de um ambiente livre de intervenções industrializadas.

Assim, a sardinha enlatada é uma boa fonte de nutrientes, especialmente ômega-3, cálcio, vitaminas e proteínas.

O composto da carne traz benefícios para o organismo e ajuda na redução do risco de doenças cardiovasculares. A composição desse alimento também fortalece no crescimento ósseo e auxílio nutritivo para as cartilagens e estruturas do coração.

O segredo do consumo das espinhas

Muita gente costuma descartar na hora do consumo, mas saiba que as espinhas são uma excelente fonte de cálcio e fortalecem os ossos, ajudando na prevenção da osteoporose.

Na produção, elas passam por processo de limpeza, classificação e cozimento. Em seguida, colocadas em latas de conservação e seladas hermeticamente.

Essas pequenas estruturas fornecem proteínas importantes para a construção e reparação dos tecidos do corpo. Contém vitaminas B12, para o funcionamento do cérebro e a vitamina D, que ajuda na absorção de cálcio e ajuda na prevenção de diversos tipos de cânceres.

