Amante mata tio com ajuda de “Capetinha” e adolescente, em Santa Helena de Goiás

Adolescente também contou com ajuda de outro menor no crime para dividirem R$ 400 da vítima

Davi Galvão - 24 de maio de 2025

Vítima foi encontrada morta com sinais de esfaqueamento. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 59 anos, identificado como Walter Ferreira Martins, foi encontrado morto dentro da própria residência, em Santa Helena de Goiás, com sinais de agressões de faca que apontavam para um homicídio. O amante da vítima, de 24 anos, além de dois comparsas, menores de idade, são os principais suspeitos das autoridades.

O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (23), após a Guarda Civil Municipal (GCM) ser acionada pelo companheiro de Walter, que inicialmente afirmou ser sobrinho do homem e que tinham um caso amoroso.

Ele também apontou como autor do crime um menor conhecido como “Capetinha”, indivíduo já conhecido das forças de segurança pela periculosidade.

As equipes policiais então se dirigiram até uma residência próxima ao local do crime, onde encontraram e detiveram o adolescente que levava a alcunha de “capetinha”.

Confrontado pelas autoridades, ele confessou o assassinato e revelou detalhes surpreendentes: o amante de Walter teria não apenas participado do crime, como também sido o principal mentor. Ele relatou que o plano era de que ambos assassinassem a vítima durante a madrugada.

A dupla teria aproveitado o momento em que Walter estava sozinho em casa, sem câmeras de segurança ou testemunhas, para cometer o homicídio.

A motivação seria a divisão de bens da vítima. Segundo o depoimento do adolescente, o namorado de Walter prometeu R$ 400, além de metade da casa e objetos de valor após a execução do plano.

As investigações ainda revelaram a participação de um terceiro envolvido, outro adolescente, que foi localizado e apreendido pela Polícia Militar (PM).

Todos os envolvidos confessaram a participação no crime.

Durante as diligências, parte do dinheiro subtraído — R$ 100 — foi encontrado escondido na capa do celular do namorado da vítima.

Os três envolvidos foram levados às autoridades. Os menores responderão por ato infracional análogo a latrocínio, enquanto que o apontado como mentor do crime foi autuado por homicídio qualificado.

