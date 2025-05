Homem quebra vidro de carro do atual da ex, os fere, foge e dá de cara com a PM em UPA de Trindade

Situação ocorreu quando o suspeito encontrou o casal em um supermercado, ficando furioso ao receber a negativa de uma conversa

Paulo Roberto Belém - 24 de maio de 2025

Suspeito quebrou vidro e feriu o casal (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 36 anos, precisou acionar a Polícia Militar (PM) na tarde deste sábado (24), para denunciar que o ex-companheiro, de 40, teria ferido ela e o atual, de 36, na parte externa de um supermercado em Trindade, Região Metropolitana da capital.

Ela estaria no estabelecimento localizado no Jardim Marista, quando o suspeito apareceu no mesmo espaço reivindicando uma conversa. Ela negou e pediu para que se afastasse, considerando, inclusive, a existência de medida protetiva.

Nesse instante, o ex teria ficado nervoso, provocando que o atual casal tentasse sair da situação, indo embora do supermercado. Mesmo assim, o suspeito se exaltou a ponto de quebrar os vidros do veículo em que os dois estavam. Com isso, ambos se feriram com os estilhaços e percebendo tal, o ex-companheiro fugiu.

Ouvindo a situação, a equipe policial encaminhou a mulher para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e para a sorte da corporação, o suspeito estava no mesmo local procurando atendimento por ter se ferido com a quebra do vidro.

Assim, a corporação prendeu o homem, que confirmou aos militares tudo o que a ex-companheira narrou. Todos os envolvidos receberam atendimento.

Quando foram liberados, foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Trindade para os devidos procedimentos, envolvendo lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

