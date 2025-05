Ganhador da Lotofácil honra palavra e divide prêmio com funcionária que vendeu bilhete fiado

Esse ganhador fez jus à sua palavra e viralizou nas redes

Anna Júlia Steckelberg - 25 de maio de 2025

Aposta na Lotofácil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Imagine vender um bilhete fiado, confiando apenas na palavra de um cliente que frequenta sua lotérica há anos. Agora imagine esse cliente ganhar uma bolada e, contra todas as estatísticas de promessas não cumpridas, voltar e te dar parte do prêmio. Parece enredo de novela? Pois aconteceu de verdade, e em Belo Horizonte.

Foi no concurso 3390 da Lotofácil, sorteado na terça-feira (13), que um bolão de oito cotas levou quase R$ 2,6 milhões. Um dos sortudos, morador do Vale do Jequitinhonha, fez sua aposta na lotérica Grande Prêmio, na região Centro-Sul da capital mineira.

Mas a história ficou ainda melhor: ele comprou o jogo fiado, com a ajuda da funcionária Júlia Vitória Ramos de Freitas, de 20 anos – e prometeu que, se ganhasse, ela teria a parte dela.

Prometer é fácil. Cumprir? Nem sempre. Mas esse ganhador fez jus à sua palavra e presenteou Júlia com 10% do valor da cota vencedora – nada menos que R$ 32 mil.

“Fiquei com um pé atrás, confesso”, disse Júlia, com sinceridade. “Quando a gente ganhou, falei logo: ‘Ó, não me ilude, hein!’ Mas ele cumpriu sim. Me deu os R$ 32 mil.”

E o dinheiro veio em boa hora. Júlia havia acabado de comprar um carro e já sabe como vai aplicar o restante. “Vou pagar metade do carrinho e depois fazer um quarto pra mim, na minha casa”, contou, emocionada.

“Fiquei muito agradecida a Deus, primeiramente, e depois a ele, por ter lembrado de mim. Muita gratidão mesmo. Que Deus continue abençoando sempre ele”, concluiu.

Ah, e o roteiro ainda teve uma última reviravolta: ao vir buscar o prêmio em Belo Horizonte, o ganhador perdeu o bilhete premiado. Após horas de desespero, o encontrou em uma lanchonete próxima à lotérica. Final feliz com bônus de alívio.

Num mundo onde promessas valem cada vez menos, histórias como a de Júlia e seu cliente mostram que palavra dada, às vezes, ainda é palavra honrada – e que generosidade pode valer mais do que milhões.

