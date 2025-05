Três pessoas morrem e uma é encaminhada em estado grave após acidente próximo a Piracanjuba

Veículos colidiram frontalmente em alta velocidade, circunstâncias ainda estão sendo apuradas

Davi Galvão - 26 de maio de 2025

Veículos colidiram frontalmente em trágico acidente na madrugada desta segunda-feira (26). (Foto: Reprodução)

Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após um acidente automobilístico na GO-217, na madrugada desta segunda-feira (26). Entre as vítimas estão dois jovens, um de 23 anos e outra, de 25 anos. A terceira pessoa não foi identificada.

Informações do Corpo de Bombeiros apontam que os veículos estavam seguindo sentidos opostos na rodovia, sendo um Chevrolet/S10 rumo a BR-153 enquanto o outro, um I/Cherry, onde estavam todas as vítimas fatais, trafegava sentido a Piracanjuba.

Os automóveis teriam colidido frontalmente, em alta velocidade. Imagens registradas no local mostram a gravidade do impacto, que deformou completamente ambos os veículos. As condições do acidente ainda estão sendo apuradas.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram três das vítimas já em óbito, presas às ferragens, enquanto que o motorista de um dos automóveis foi resgatado ainda com vida.

O homem, de 45 anos, foi levado inicialmente ao Hospital Municipal de Piracanjuba e, em seguida, transferido para a capital, em estado grave.

A perícia foi realizada no local e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Morrinhos.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades, que devem determinar a dinâmica dos fatos.

