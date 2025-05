6 dicas valiosas para facilitar sua próxima viagem de avião

No final das contas, o que vale é chegar bem — e de preferência, com zero estresse

Anna Júlia Steckelberg - 27 de maio de 2025

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Viajar de avião é quase sempre uma montanha-russa de emoções. De um lado, o entusiasmo por novos destinos; do outro, o caos dos aeroportos, filas quilométricas e aquele passageiro que insiste em reclinar a poltrona toda.

Mas calma! Com algumas estratégias simples, dá pra transformar esse trajeto em parte do prazer — e não do perrengue.

Se você é do time que só lembra de arrumar a mala quando o Uber já está chegando, talvez seja hora de rever isso.

A seguir, reunimos 6 dicas práticas e certeiras para deixar a experiência aérea muito mais tranquila. Turbulência? Só a do clima!

1. Planeje como quem planeja férias no paraíso

Antecedência é sua melhor amiga!

Comprar passagens com tempo garante preços melhores e maior oferta de voos. Verifique também vistos, vacinas e documentos exigidos no destino — nada de surpresas na imigração!

2. Escolha o assento com estratégia

Quer esticar as pernas? Vá nas fileiras próximas às saídas de emergência.

Tem bexiga ansiosa? O corredor é seu lugar.

E se quiser dormir em paz, fuja dos assentos perto do banheiro ou da cozinha.

3. Faça check-in online e economize preciosos minutos

A maioria das companhias libera o check-in 24h antes.

Além de evitar filas, isso pode garantir um lugar melhor no avião. Só sucesso.

4. Sua bagagem de mão é seu cofre

Leve documentos, dinheiro, eletrônicos e uma muda de roupa.

Lembre-se da regra: líquidos só em frascos de até 100 ml e guardados em saco plástico transparente. Evite drama com o raio-x.

5. Roupas e sapatos: conforto em primeiro lugar

Avião é lugar de conforto, não de desfile.

Vista-se em camadas, já que a temperatura pode variar. Sapatos fáceis de tirar ajudam (e muito!) no embarque.

6. Hidrate-se como quem acabou de sair do deserto

O ar seco da cabine pode te derrubar.

Beba água antes e durante o voo e leve seus snacks — nem sempre a comida a bordo resolve.

Bônus: entretenimento e alongamento valem ouro. Leve fones, conteúdos offline e estique as pernas.

No final das contas, o que vale é chegar bem — e de preferência, com zero estresse.

