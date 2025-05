Caiado quer implementar projeto audacioso em Goiás na área de computação e Inteligência Artificial

Anúncio do governador ocorreu durante fala de abertura do Empreenda Digital 2025, em Goiânia

Natália Sezil - 28 de maio de 2025

Governador Ronaldo Caiado ao lado do diretor-geral do Portal 6, Weverthon Dias. (Foto: Paulo de Tarso/ Portal 6)

Durante a fala de abertura do Empreenda Digital 2025, realizado nesta quarta-feira (28), em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado (UB) aproveitou para anunciar um novo projeto em computação e Inteligência Artificial (IA).

A proposta é criar um Centro Estadual de Computação Aberta em IA, para incentivar o desenvolvimento de pesquisas na área.

A estrutura deve ganhar espaço no Hub Goiás, na capital. A aquisição, segundo Caiado, acontece dentro dos próximos dias.

O objetivo do governador, como já mencionado por ele em outras oportunidades, é tornar o Estado de Goiás referência nacional em IA – plano que já tem sido colocado em prática.

A recém-criada Política Estadual de Estímulo ao Desenvolvimento da Inovação em Inteligência Artificial ganhou, mais uma vez, destaque nas falas de Caiado.

A importância do investimento em tecnologia no serviço público, também. No discurso, o governador ressaltou que acredita que a ciência e a pesquisa “diferenciam os governos e os países”.

“As ações do governo são para dizer a quem quer produzir que existe legislação que autoriza esse trabalho, com software aberto, e que a capacidade do Estado deve ser de dar apoio. Não há nada que impedirá quem deseja trabalhar”, acrescentou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!