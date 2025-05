Do leite Piracanjuba: veja como goiano utilizou IA em campanha que ajudou a encontrar 8 pessoas

Ao Portal 6, profissional revela fonte de inspiração para projeto e resposta positiva

Gabriella Pinheiro - 09 de maio de 2025

Goiano Cláudio Henrique. (Foto: Arquivo Pessoal)

A cada dia, cerca de 219 pessoas desaparecem no Brasil, conforme dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O cenário, que compreende mais de 73.300 mil sumidos, somente em 2024, deu início a campanha “Desaparecidos”, da marca Piracanjuba, que visa auxiliar e ajudar as famílias de pessoas desaparecidas a encontrarem respostas, por meio de fotos colocadas nas caixas de leite.

Utilizando Inteligência Artificial (IA), o projeto – que conta com a colaboração do perito Hidreley Diao, especialista na técnica de projeção de idade – atualiza rostos de pessoas desaparecidas, facilitando o reconhecimento delas nos dias de hoje. A iniciativa foi proposta pela agência de propaganda Ampfiy e teve como idealizador o goiano Cláudio Henrique.

Ao Portal 6, ele explica que a ideia, implementada em outubro de 2024, se inspirou numa prática ocorrida nos Estados Unidos (EUA), na década de 80, em que as empresas estampavam fotos de pessoas desaparecidas nas caixas de leite. A diferença é que, agora, o projeto chega com uma roupagem tecnológica.

“Essa campanha é muito legal porque ela tem dois pontos. O primeiro, quando a gente faz essa campanha acontecer, trazemos novamente esse problema social para o debate, voltando a falar de pessoas desaparecidas. Se a gente encontra algumas pessoas, isso é ainda mais cativante”, destaca.

O trabalho é feito em parceria com a Mães da Sé, uma associação sem fins lucrativos que vem ajudando na busca por pessoas desaparecidas desde 1996. Com o apoio da instituição, 8 pessoas foram encontradas até o momento – segundo o banco de dados da associação.

“Está sendo um trabalho muito legal. Isso faz com que as pessoas compartilhem e falem. O Vitor Belfort [lutador brasileiro de MMA] gravou um vídeo falando sobre a campanha, já que a irmã dele [Priscila Belfort] é um dos rostos que está sendo estampado”, destaca.

“A Piracanjuba é uma marca que está no dia a dia do brasileiro e isso é legal. Quando você olha que leite, que é o principal produto, – ele é o produto que dá a vida e que ajuda o ser humano a crescer. Então, olhando para o cliente e olhando para o público, avaliando as mazelas da sociedade, foi aí que veio o insight da caixa de leite e que foi um insight poderoso”, destaca.

Ao Portal 6, a Piracanjuba confirmou que após a repercussão positiva decidiu expandir a campanha para demais produtos como sacos de leite em pó.