Anápolis ganhará o primeiro hospital especializado em cirurgias plásticas

Samuel Leão - 29 de maio de 2025

Fachada do Hospital Ramos Day. (Foto: Reprodução)

Um hospital com um novo padrão em cirurgias plásticas está em construção, no bairro Jundiaí, em Anápolis, prometendo ser a primeira unidade especializada na área e com o diferencial “padrão premium”.

Rápidas conversou com o proprietário e cirurgião plástico Daniel Ramos, que atua em Anápolis há 10 anos no Ânima Centro Hospitalar.

“Sendo o médico principal e gestor, ele quer formar uma equipe de excelência em todas as áreas de estética. Serão selecionados profissionais de destaque nas áreas de dermatologia, cirurgia vascular, nutricionista, nutrólogo e outros relacionados”, detalhou.

Atualmente, a principal unidade que atua na realização de cirurgias plásticas na cidade é o tradicional e premiado Hospital de Queimaduras, situado na Vila Góis.

O “Ramos Day” terá, no mínimo, duas salas de cirurgias atendendo demandas clássicas, tais como lipoaspiração, abdominoplastia e rinoplastia, além da ninfoplastia.

“Há alguns anos ele sentiu a necessidade de ter um local voltado para o público das cirurgias plásticas. É um público que exige mais atendimento, que acaba pagando um pouco mais e que merece um pouco mais de atenção e cuidado”, complementou Daniel.

Com 2 mil metros quadrados, distribuídos em dois pavimentos, o hospital deve ficar pronto no primeiro semestre de 2026 e entregar a experiência de “hotel 5 estrelas”.

Prefeitura de Anápolis renova contrato com a Quebec Ambiental por mais 1 ano

Responsável pela coleta de lixo, gestão de resíduos e limpeza urbana, a Quebec Ambiental teve o contrato para a gestão do aterro sanitário do município renovado nesta quarta-feira (28).

Pelo valor de R$ 10 milhões, os serviços serão prestados até 29 de maio de 2026 e foram firmados por meio de um aditivo de prorrogação excepcional.

MP arquiva procedimento investigatório de exercício ilegal da medicina contra biomédica da Maternidade Dr. Adalberto

Uma biomédica, com passagens pela Maternidade Dr. Adalberto, foi denunciada por exercício ilegal da medicina em Anápolis, mas teve o procedimento investigatório relativo ao caso arquivado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO).

Como a promotoria verificou que a situação já estava a cargo da 5ª Delegacia Distrital de Polícia de Anápolis (DDPA), optou por abandonar a apuração.

Caiado anuncia em evento do Portal 6 e UOL uma baita novidade na área da tecnologia

Durante o Empreenda Digital 2025, evento realizado pelo Portal 6 com o UOL, o governador Ronaldo Caiado (UB) aproveitou que iria realizar a abertura das atividades e anunciou, em primeira mão, a criação de um Centro Estadual de Computação Aberta em IA.

Ele também citou grandes avanços tecnológicos notados em viagens recentes, realizadas para a China e Índia, e ressaltou a importância de atitudes nessa direção citando que o Brasil pode “ficar para trás entre os BRICS” se não acompanhar o ritmo.

A ação inédita integra a nova Política Estadual de Estímulo ao Desenvolvimento da Inovação em Inteligência Artificial.

Prefeitos de Aparecida e de Goiânia discutem saúde com Secretário do Estado

Rasível dos Reis, secretário de Saúde do Estado de Goiás, reuniu-se com os prefeitos Leandro Vilela (Aparecida) e Sandro Mabel (Goiânia) para discutir ações conjuntas.

O gesto ocorre cerca de duas semanas após um aceno também para Anápolis, mostrando a intenção de se aproximar dos problemas dos principais municípios goianos.

Sucesso das freiras na TV Pai Eterno está tornando emissora cada vez mais conhecida

O vídeo protagonizado pelas irmãs Marizele e Marisa, na TV Pai Eterno, está, literalmente, ganhando o mundo.

Veículos de todos os continentes, incluindo a Oceania, já repercutiram o beatbox com passinhos de hip hop das religiosas.

Até pouco tempo, a emissora goiana era desconhecida até mesmo por parte dos moradores do estado.

Agora, devido à mídia espontânea causada pelo viral das freiras, já não é mais.

Nota 10

Para Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), pela mobilização empresarial e os descontos conseguidos em vários estabelecimentos para o Dia Livre de Impostos (DLI), nesta quinta-feira (29).

Nota Zero

Para Roberto Naves (Republicanos), que ao invés de apresentar um plano de trabalho para autarquia que comandará pelos próximos meses, prefere perder tempo culpando pessoas e instituições pelos seus vergonhosos fracassos.