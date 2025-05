Apostas de Goiás levam quase R$ 250 mil na Mega-Sena acumulada; confira

Próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (31), e conta com prêmio estimado em R$ 31 milhões

Thiago Alonso - 30 de maio de 2025

Notas de reais. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A noite desta quinta-feira (29) terminou com um gostinho de felicidade para cinco goianos, que garantiram uma bolada após acertarem os cinco primeiros números do sorteio da Mega Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal.

Apesar de nenhum deles ter acertado as seis dezenas principais do concurso, juntos, eles ganharam uma boa grana, somando mais de R$ 248.446,90.

Confira o resultado da Mega Sena 2869: 02 – 10 – 13 – 40 – 41 – 53.

O primeiro vencedor saiu de Aparecida de Goiânia, após realizar uma jogada na casa lotérica Ponto da Sorte, localizada no Setor dos Afonsos. Sozinho, o ganhador levou para casa R$ 49.689,38.

A mesma quantia foi sorteada para um jogador de Caldas Novas, que realizou uma aposta simples, de apenas R$ 5, na lotérica Leão do Norte.

Já na capital, Goiânia, um apostador realizou uma jogada online, por meio do aplicativo Loterias Caixa, e conseguiu garantir a bolada de R$ 49.689,38.

Na região Sul de Goiás, mais um ganhador: em Piracanjuba, uma aposta conseguiu a quantia de R$ 49.689,38 após registrar uma cartela nas Loterias Caminhos da Sorte.

Do lado oposto do estado, outro vencedor tirou a sorte grande: em Porangatu, no Norte goiano, a mesma quantia foi sorteada após uma jogada na Agência Lotérica Federal.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega Sena será realizado no sábado (31), com o valor do prêmio acumulado estimado em R$ 31 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.

