Descubra quais são os números mais sorteados da Mega-Sena e o significado de cada um:

Gabriella Licia - 30 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil e, para quem gosta de jogar com estratégia, saber quais números mais aparecem pode ser um fator decisivo.

Além disso, muitos apostadores acreditam que os números carregam significados especiais — seja pela numerologia, crenças populares ou experiências pessoais.

Se você é do tipo que gosta de unir estatística e simbolismo, veja abaixo os seis números mais sorteados da Mega-Sena nos últimos dois anos e descubra o que cada um representa.

1. Número 46 — O líder de sorteios

O número 46 foi o mais sorteado entre 2023 e 2024, aparecendo 25 vezes. Na numerologia, esse número é reduzido a 1 (4 + 6 = 10 → 1 + 0 = 1), simbolizando início, liderança e independência. Pode ser um ótimo número para quem está buscando recomeçar ou tomar o controle da própria vida.

2. Número 25 — Equilíbrio e renovação

Com 22 aparições, o 25 é um número que simboliza mudança com estabilidade. Ele carrega a energia do número 7 (2 + 5), que está ligado à sabedoria, espiritualidade e análise. Ideal para quem aposta com foco em intuição e crescimento pessoal.

3. Número 19 — Energia e superação

Sorteado 21 vezes na Mega-Sena, o 19 representa força, coragem e ação. É um número que traz consigo a ideia de superação de obstáculos e iniciativa. Pela numerologia (1 + 9 = 10 → 1), ele também remete a novos começos, assim como o 46.

4. Número 11 — Intuição e poder espiritual

Com 20 aparições, o número 11 é considerado um dos chamados “números mestres” da numerologia. Está associado à intuição, iluminação e inspiração. Para quem acredita na energia dos números, o 11 é visto como um portal espiritual e símbolo de proteção.

5. Número 33 — Harmonia e altruísmo

Também com 20 vezes sorteado, o 33 é outro número mestre e representa compaixão, equilíbrio e serviço ao próximo. Ele traz uma energia de doação e estabilidade emocional — bom para quem aposta desejando compartilhar o prêmio com outras pessoas ou ajudar causas.

6. Número 45 — Transformação com sabedoria

Sorteado 20 vezes na Mega-Sena, o número 45 reduz-se ao número 9 (4 + 5), que na numerologia simboliza conclusão de ciclos, sabedoria e transformação. É ideal para quem sente que está encerrando uma fase e se preparando para algo novo.

Jogar com estratégia ou com significado?

Mesmo que a loteria seja um jogo de sorte, muitos apostadores gostam de criar rituais, padrões ou escolher números com base em significado pessoal. Usar os números mais sorteados pode ser uma forma de se sentir mais confiante — ainda mais quando eles vêm acompanhados de simbolismos positivos.

Se você acredita em estatística, intuição ou em ambas, agora tem um bom ponto de partida para montar sua próxima aposta!

