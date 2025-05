Goiânia tem queda brusca em índice de qualidade de vida, revela estudo

Posição bem inferior foi apontada no relatório de Índice de Progresso Social (IPS) Brasil

Paulo Roberto Belém - 30 de maio de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Canva)

Se em 2024, Goiânia estava na 4ª colocação entre as cidades brasileiras com melhor índice de qualidade de vida, em 2025, a capital goiana caiu para a 56ª posição, de acordo com o relatório de Índice de Progresso Social (IPS) Brasil.

Comparando as pontuações do estudo – 70,49 pontos em 2024 e os 68,21 de 2025 – o município perdeu 2,28 pontos, suficientes para provocar a queda brusca, comparando às outras localidades no país.

As informações que podem justificar a perda de pontuação e consequente declínio se referem aos homicídios de jovens, famílias em situação de rua e a baixa cobertura vacinal em uma imunização importante, a poliomielite.

Indicativos

No quadro analítico do estudo de 2025, que pode ser acessado clicando aqui, os 68,21 pontos de Goiânia estão no parâmetro que diz que a pontuação é considerada “relativamente forte”.

Os mesmos indicativos apontam que a capital figura na primeira posição dos 246 municípios goianos.

As áreas segmentadas em que Goiânia representa as maiores pontuações, se destacam Água e Saneamento (92), Acesso à Comunicação e Informação (77,43), Acesso à Educação Superior (75,16) e Fundamentos do Bem Estar (70,46).

Entre as capitais

Agora, reduzindo a régua de comparação com as 26 capitais brasileiras, onde está incluído Brasília, a queda de Goiânia no levantamento sobre qualidade de vida foi menos expressiva: de quatro posições.

No levantamento do IPS de 2024, a capital de Goiás com os 70,49 gerais figurava na segunda colocação, atrás apenas de Brasília com 71,25.

Neste ano, com os 68,21 pontos, perde para Curitiba 1ª – 69,89, Campo Grande 2ª – 69,63, Brasília 3ª – 69,04, São Paulo 4ª – 68,88 e Belo Horizonte 5 (68,22).

