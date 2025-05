Homem conquista império milionário com negócio inovador

Essa história mostra que ideias simples, quando bem executadas, podem se tornar verdadeiras minas de ouro

Anna Júlia Steckelberg - 30 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

Quantas vezes você já desejou pagar só para não ter que encarar uma fila quilométrica? Seja no show da sua banda favorita, na Black Friday ou até na hora de comprar o novo iPhone, a verdade é uma só: brasileiro que é brasileiro já pensou nisso pelo menos uma vez na vida. Pois é, teve gente que não só pensou, como fez disso um império milionário!

Foi em Nova York, uma das cidades mais aceleradas do mundo, que o nova-iorquino Robert Samuel teve um estalo ao ver as filas intermináveis na frente das lojas da Apple. E não era para menos: o lançamento do iPhone 5 em 2012 gerou uma comoção gigante, com consumidores acampando por dias para serem os primeiros a colocar as mãos no novo aparelho.

Homem conquista império milionário com negócio inovador

Samuel, na época funcionário comum da operadora AT&T, decidiu fazer algo simples e genial: se oferecer para ficar na fila no lugar de outra pessoa. Ele publicou um anúncio e logo conseguiu o primeiro cliente. Ficou horas de pé, sob sol e chuva, mas no fim, saiu com o bolso cheio, e uma ideia ainda mais valiosa.

Assim nascia a Same Ole Line Dudes, empresa especializada em segurar lugar em filas, seja para eventos exclusivos, estreias de filmes, lançamentos de tecnologia ou até degustações limitadas em restaurantes da moda. O serviço virou febre entre os nova-iorquinos ocupados (e endinheirados), e o que começou com um anúncio despretensioso virou um negócio milionário.

Atualmente, segundo dados da Datanyze, a empresa já fatura mais de 1 milhão de dólares por ano. Isso mesmo: Samuel literalmente ficou rico por fazer fila pelos outros. E o melhor: inspirando outras pessoas a enxergar oportunidades onde ninguém mais vê.

“Quando as pessoas reclamarem, pare, pense e veja se ali não tem uma oportunidade”, diz o próprio Samuel (e é difícil discordar).

Essa história mostra que ideias simples, quando bem executadas, podem se tornar verdadeiras minas de ouro. Então, da próxima vez que você estiver bufando numa fila, pense: será que aí não mora o seu próximo negócio?

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!