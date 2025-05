Onde assistir Corinthians x Vitória pelo Brasileirão neste domingo (1º)

Equipes vêm de eliminação na Copa Sul-Americana e buscam se reerguer no campeonato nacional

Augusto Araújo - 30 de maio de 2025

Corinthians enfrenta Vitória pelo Brasileirão neste domingo (1º). (Foto: Reprodução/Instagram)

Recuperar a confiança. Essa é a missão do Corinthians no próximo domingo (1º) diante do Vitória, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão.

Isso porque o Timão perdeu na última rodada da Copa Sul-Americana e acabou eliminado do torneio internacional.

Assim, o Coringão volta todas as atenções para o Campeonato Brasileiro e contará com a força da torcida para voltar a triunfar.

Isso porque o jogo contra o Leão da Barra será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo – casa do Corinthians. A bola rola a partir das 18h30 e Felipe Fernandes de Lima comandará a equipe de arbitragem.

Eliminação dolorosa

Nesta terça-feira (27), o time paulista sofreu um revés de 1 a 0 diante do Huracán. Com apenas um minuto do segundo tempo, Watson fez o gol único que decretou a vitória dos argentinos.

Com isso, o Coringão ficou para trás e não joga mais a Sul-Americana. Porém, apesar do desempenho pífio fora do Brasil, no campeonato nacional a equipe vem bem.

Isso porque o Corinthians ocupa o 8º lugar do Brasileirão, com 14 pontos em 10 jogos. Inclusive, caso vença, pode chegar a 5º colocado, dentro da zona de classificação para a pré-Libertadores de 2026.

Situação delicada

Por outro lado, o Rubro-Negro Baiano não pode dizer que vive bom momento. Isso porque sofreu três derrotas seguidas, somando Brasileirão e Sul-Americana.

A mais recente, inclusive, foi justamente pelo torneio internacional. Diante da Universidade Católica, o Vitória foi superado por 1 a 0, jogando no Equador.

Gabriel Baralhas acabou fazendo um gol contra e, assim, o Vitória foi eliminado da Sul-Americana com o resultado negativo.

Além disso, no Campeonato Brasileiro, o clube está em 17º lugar, na zona de rebaixamento, com nove pontos em 10 jogos.

Onde assistir Corinthians x Vitória pelo Brasileirão neste domingo (1º)

A Record fará a transmissão da partida pela TV aberta, assim como o Premiere pelo sistema de pay-per-view. Por fim, o canal CazéTV também irá exibir o confronto ao vivo no YouTube.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!