6 coisas que você JAMAIS deve fazer com seu carregador (pode custar caro)

Alguns cuidados são necessários para prolongar a vida útil do acessório

Magno Oliver - 31 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Steve Johnson)

O carregador do celular é um acessório muito importante para o nosso dia a dia.

No entanto, nem todo mundo tem atenção e cuidado com seu carregador e acaba cometendo alguns erros de manuseio. Confira algumas coisas que jamais devemos fazer com ele.

1. Usar carregadores de outros aparelhos sem conferir se tem compatibilidade

É muito perigoso, mas muitas pessoas fazem isso com frequência.

Assim, mesmo que o conector encaixe na porta de entrada, a voltagem ou amperagem podem ser diferentes e causar danos na estrutura do aparelho. Tem risco até mesmo de explosão ou incêndio.

2. Deixar o aparelho carregando por várias horas ou durante a noite

Esse é outro hábito errado muito comum e que todo mundo deve evitar.

A maioria dos aparelhos de hoje em dia param de carregar ao atingir 80% ou 100%, mas a exposição prolongada à energia pode aquecer demais o circuito da bateria e desgastar sua vida útil ao longo do tempo.

3. Dobrar o cabo e as conexões com frequência

Muito cuidado com os cabos e, principalmente, com a parte de conexão para a tomada ou do celular.

A torção constante rompe os fios internos, com o tempo, gera mau contato e risco de curto-circuito.

Já nas conexões de tomada ou do carregador, o cabo costuma quebrar e não funcionar mais. Então o recomendado é sempre enrolar uma só vez e não ficar mexendo muito para não causar danos maiores na estrutura interna dos fios.

4. Deixar o carregador sempre na tomada

Outro erro muito comum que as pessoas cometem e pode prejudicar a vida útil do aparelho.

Mesmo sem estar carregando celular algum, o carregador consome energia e pode superaquecer com o tempo. Em casos extremos, pode até causar curto-circuito e incêndios. Terminou de carregar, retire da tomada e guarde, não espere o pior acontecer.

5. Carregar em ambientes molhados (como banheiro)

Banheiro, área da casa, muita gente tem o costume de levar o celular para esses lugares molhados e deixar o aparelho carregando ou manusear enquanto a carga preenche.

Porém, a umidade pode causar curto-circuito e choques elétricos. Carregar o celular perto da água é extremamente perigoso e deve ser evitado ao máximo.

6. Cobrir o carregador ou o aparelho enquanto carrega

Toalha, pano, roupa, travesseiro na hora de dormir, tudo isso impede a dissipação de calor, aumentando o risco de superaquecimento.

Autoridades de segurança recomendam carregar o aparelho longe de itens que possam causar incêndios ou explosão.

