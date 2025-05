Especialista faz alerta importante para quem usa garrafinha de água

"É igual beber caldo de privada", diz a orientação

Magno Oliver - 31 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela /Youtube)

Você usa muito a garrafinha de água? Seja para ir para academia, no trabalho, para correr, na faculdade, ela é companheira de hidratação para todos os momentos.

Assim, com a nova moda de uso das garrafinhas de água térmicas, por exemplo, o consumo e produção desse utilitário aumentaram bastante. Onde quer que se vá tem alguém com uma garrafinha de água.

Mas a questão mais importante é: com que frequência você higieniza a sua? Você sabe a forma correta de limpar uma garrafinha? Especialista trouxe um alerta muito importante para quem tem o utensílio.

O perfil no Tik Tok de microbiologia com experimentos e histórias reais do especialista Bruno Brunetti trouxe um alerta muito importante para quem usa garrafinha de água.

“Olha, se você prefere tomar água direto da privada ao invés da sua garrafinha de água, relaxa.”, diz ele no início do vídeo.

“Mas saiba que garrafinha de gente porca pode ter três vezes mais bactérias do que um vaso sanitário e 60% delas podem te deixar bem doente”, explica o especialista.

Em seguida, ele explica o caso de uma mulher que nunca lavou a garrafinha e se contaminou de forma tão grave que quase acabou perdendo a vida.

Assim, ele explicou que pessoas que não higienizam a garrafinha de água apenas enxaguam ela de qualquer jeito e nunca limpam a tampa, por exemplo.

Ele orienta que o certo é lavar as duas partes e higienizar bem por dentro. “Quando for lavar sua garrafinha, lembre de desmontar também a tampa e limpar bem nos cantinhos e laterais. Sua imunidade agradece”, finaliza o vídeo.

Confira o vídeo completo da postagem:

@microbiologia.pratica Como não deixar sua garrafinha virar um caldo de privada… ⤵️ . ✅ Quando for lavar a garrafinha, desmonta tudo e sem preguiça! E lava muito bem a sua garrafinha… . ✅ Depois de lavar muito bem, deixa tudo de molho numa solução de água sanitária por 10 ou 15 minutos… é 1 colher de sopa pra 1 litro de água… . ✅ Enxágua bem, deixa secar e, pronto, garrafinha limpa e higienizada…. . De nada. . #microbiologia #higiene #saude #agua ♬ som original – Bruno Brunetti

