Nem batata, nem leite: esse purê é a nova estrela da cozinha saudável e vai te viciar

Simples, funcional e delicioso, aqui está uma versão saudável e de baixa caloria

Anna Júlia Steckelberg - 14 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Você piscou e o purê de batatas perdeu o trono. Sim, meus amigos e amigas da comida leve e saborosa, o mundo da cozinha saudável acaba de ganhar uma nova estrela — e ela atende pelo nome de purê de couve-flor com alho assado. Pode parecer modesto, mas esse prato está conquistando corações (e estômagos) por aí, e promete virar figurinha carimbada no seu cardápio semanal.

A receita, compartilhada pelo site Tudo Gostoso, é um verdadeiro golaço para quem busca leveza, praticidade e muito sabor.

Esqueça a batata, o leite ou a manteiga: esse purê é cremoso, viciante e, de quebra, ainda te ajuda a manter a dieta em dia. Parece milagre? Quase isso, mas com ingredientes de verdade.

Por que a couve-flor virou protagonista?

Rica em fibras, baixíssima em carboidratos e calorias, a couve-flor é o tipo de alimento que deixa a nutricionista feliz e o paladar ainda mais.

Enquanto 100g de batata cozida somam cerca de 20g de carboidratos, a mesma quantidade de couve-flor entrega só 5g — e ainda traz vitaminas C, K, do complexo B e antioxidantes.

E o sabor?

A mágica está no alho assado. Ele entra na receita trazendo um sabor suave, adocicado e incrivelmente aromático. E o melhor: sem leite, sem manteiga, sem culpa.

Nem batata, nem leite: esse purê é a nova estrela da cozinha saudável e vai te viciar

Você vai precisar de:

– 2 xícaras de couve-flor picada;

– 2 dentes de alho com casca;

– 1 colher de sopa de azeite de oliva;

– Sal a gosto.

Modo de preparo:

Asse os dentes de alho (com casca) por 15 minutos a 180 °C.

Cozinhe a couve-flor no vapor até ficar macia.

Retire a casca do alho, junte tudo, adicione o azeite e o sal, e bata com um mixer ou no processador.

Para um toque extra de cremosidade, adicione uma colher de sopa de água quente ou caldo de legumes.

Dica de chef saudável

Sirva com frango grelhado, peixe ou até ovo poché. Acrescente salsinha, levedura nutricional ou, se não for vegano, uma colherzinha de requeijão light.

Simples, funcional e delicioso. O purê de couve-flor com alho assado chegou para ficar — e, acredite, ele vai te conquistar na primeira garfada.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!