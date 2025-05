Garoto sai de casa com R$ 50 e volta horas depois com R$ 6 milhões

Sorte inexplicável rendeu ao jovem uma boa história para contar, mas atitude da família foi o que mais impressionou

31 de maio de 2025

Um simples passeio em família se transformou em um evento memorável para Kalel Langford, um adolescente de 14 anos. Durante uma visita ao parque Crater of Diamonds, no estado do Arkansas (EUA), o jovem encontrou um diamante raro de 7,44 quilates, surpreendendo especialistas com a descoberta.

O valor estimado da pedra preciosa alcançou US$ 1 milhão, aproximadamente R$ 6 milhões. A entrada para o parque custou apenas 10 dólares (cerca de R$ 50,6), tornando ainda mais incrível o golpe de sorte do jovem.

O parque das descobertas

O Crater of Diamonds é conhecido por permitir que seus visitantes procurem e levem para casa qualquer pedra preciosa que encontrarem. Desde 1906, mais de 75 mil diamantes foram desenterrados no local, graças ao solo rico e às chuvas que revelam tesouros ocultos.

Durante o passeio, Kalel avistou uma pedra com um brilho único próximo a um riacho. Após análise, a gema foi confirmada como um diamante de valor inestimável, tornando-se uma das descobertas mais valiosas do parque.

A escolha pessoal da família

O diamante, batizado de “Superman” em homenagem ao herói favorito do jovem, rapidamente se tornou notícia. Interessantemente, a família optou por não vender a pedra. Para eles, o valor emocional daquela experiência superou o financeiro.

A história de Kalel viralizou e os internautas comentaram sobre ‘como a vida pode mudar em um piscar de olhos’. “Gente, imagina sair de casa sem um real na carteira e voltar milionário? Queria ter essa sorte”, disse uma mulher.

