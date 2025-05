“Para me pegarem, só me matando” disse homem preso em Anápolis após ameaçar policiais

Situação começou com o suspeito ameaçando um vizinho a ponto de ele chamar os militares para contê-lo

Paulo Roberto Belém - 31 de maio de 2025

Um dos tiros disparados chegou a acertar a janela da residência (Foto: Reprodução)

A agressividade de um homem de, 53 anos, foi o motivo do acionamento da Polícia Militar (PM) para ir até o Bairro Daiana na tarde deste sábado (31), setor no limite de Anápolis, sentido Extremo-Sudeste.

Quem chamou os militares foi o vizinho do suspeito, alegando que ele portava uma arma de fogo, tendo-o ameaçado de morte, sugerindo que o bairro estava pequeno para os dois. “Ou você me mata ou eu te mato”, teria ouvido.

Além dessa ameaça, o homem estaria perturbando o sossego de outros moradores. Quando a polícia chegou, chamaram pelo suspeito, mas ele se negou a abrir, desacatando os agentes. “Vou meter bala em vocês, seus lixos”, disse

Continuando o desacato, disparou. “Para me pegarem, só me matando, mas levo vocês junto”! Em seguida, o homem teria aberto o portão armado, o que provocou disparos por parte do militares para conte-lo.

Com isso, o suspeito fugiu do local pelos fundos e teria pulado vários muros para fugir. Segundo os vizinhos das casas por onde ele passou, mesmo estando com escoriações por causa da fuga, continuou os ameaçando, citando que os faria de reféns.

Intenção que foi frustrada pela PM, que o localizou e o prendeu, informando que o homem apresentou resistência e se manteve agressivo.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis e deverá responder pelos crimes de ameaça, resistência e desacato.

