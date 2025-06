6 coisas que todo mundo deveria fazer antes de colocar a roupa na máquina de lavar

Alguns hábitos simples antes de usar a máquina podem evitar roupas danificadas, manchas e até mau cheiro

Ruan Monyel - 01 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Se Vira nos 50)

Lavar roupas pode parecer uma tarefa simples e rotineira, mas pequenos descuidos cometidos antes de colocar a roupa na máquina podem comprometer totalmente o resultado.

Muitas vezes, colocamos tudo direto na máquina, sem nenhum preparo, e só percebemos os problemas depois: roupas encolhidas, manchadas, desbotadas ou ainda com cheiro de suor.

O que muitos não sabem é que, com alguns cuidados básicos, é possível evitar esses contratempos, prolongar a vida das peças e ainda garantir mais eficiência na limpeza.

6 coisas que todo mundo deveria fazer antes de colocar a roupa na máquina de lavar

1. Verificar bolsos

Antes de colocar qualquer peça na máquina, é essencial fazer uma inspeção rápida nos bolsos, que embora pareça óbvio, muitas pessoas esquecem.

Objetos esquecidos, como moedas, papéis, chicletes ou até fones de ouvido, além de danificarem as roupas, podem causar problemas ao eletrodoméstico.

2. Separar as peças

Misturar roupas brancas, coloridas e escuras no mesmo ciclo é um erro clássico que pode comprometer várias peças.

Ao separar por cor e tipo de tecido, você evita manchas inesperadas e desgaste precoce das roupas

3. Colocar as peças do avesso

Esse hábito protege as peças durante a lavagem, aumentando muito a vida útil, principalmente de tecidos mais delicados.

Peças do avesso sofrem menos atrito com outras peças e com a máquina, o que ajuda a preservar a cor e proteger estampas.

4. Usar saquinhos protetores

Embora colocar a roupa na máquina pareça simples, peças como sutiãs, lingeries, meias e tecidos delicados merecem atenção especial.

Usar saquinhos próprios evita que essas peças se danifiquem ou que causem danos a outras roupas, principalmente se tiverem fechos ou aros metálicos.

5. Aplicar tira-manchas em áreas específicas

Manchas de comida, desodorante ou suor devem ser tratadas antes de colocar a roupa na máquina de lavar.

Aplicar um pouco de sabão líquido ou tira-manchas diretamente sobre a área suja aumenta as chances de remoção total, mesmo em ciclos rápidos.

6. Checar o filtro da máquina

Por fim, o filtro da máquina de lavar retém fiapos e pequenas sujeiras, e por isso é importante fazer a manutenção constante dele.

Afinal, se estiver entupido, a lavagem se torna menos eficaz e as roupas tendem a ficar com resíduos e manchas.

