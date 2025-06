Anvisa determina a retirada imediata de marca de sabonete das prateleiras

Produtos estavam sendo vendidos sem registro sanitário e não passaram por controle de segurança exigido por lei

Isabella Valverde - 01 de junho de 2025

Setor de perfumaria e cosméticos. (Imagem: Ilustração/Youtube)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de uma linha de sabonetes bastante popular entre consumidores que buscam produtos naturais. A medida, divulgada em maio, atinge a marca Mercado de Banho, cujos itens estavam sendo fabricados e vendidos sem o devido registro sanitário.

Sem esse registro, a Anvisa não consegue avaliar a segurança e a eficácia dos produtos, o que fere diretamente a legislação vigente. Por isso, toda a linha envolvida foi suspensa, com foco especial em sabonetes e cosméticos corporais que circulavam no mercado.

Entre os produtos afetados estão versões de sabonetes como argila verde, açafrão, lavanda inglesa, capim limão, marine e água de arroz. Também foram vetados o Mousse Corporal Hidratação Intensa Buriti, a Polpa Esfoliante Corporal Bali, além de itens da linha Bali e Cenas do Rio.

Até o momento, a empresa responsável, Mercado de Banho, não se pronunciou oficialmente sobre a decisão.

Além dos cosméticos, o governo federal também ampliou a lista de proibições no setor alimentício. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou o veto às marcas de azeite Alonso e Quintas D’Oliveira.

De acordo com o órgão, os produtos tinham origem desconhecida e estavam em desacordo com as normas legais. Entre as irregularidades estão a ausência de rotulagem adequada, falhas sanitárias nas instalações das empresas e a falta de registro no Ministério da Saúde.

Segundo o G1, os lotes apreendidos violam exigências básicas de controle e qualidade. O ministério ainda alertou os consumidores sobre a existência de duas marcas com o nome Alonso. A que foi suspensa pertence à empresa Comércio de Gêneros Alimentícios Cotinga Ltda.

A recomendação é que os consumidores fiquem atentos à procedência dos produtos, tanto no setor de cosméticos quanto no de alimentos, para evitar riscos à saúde.

