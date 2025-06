Jovem é preso em Goiânia após receber mala de ‘amigo’: “rodei, a Rotam me prendeu”

Suspeito admitiu ter recebido dinheiro para fazer o favor

Thiago Alonso - 01 de junho de 2025

Jovem foi preso pela Rotam ao tentar esconder mala de amigo. (Foto Reprodução / @cpcpmgo)

Um jovem, de 25 anos, acabou sendo preso neste domingo (1º), após tentar ajudar um amigo traficante, recebendo uma mala com entorpecentes, em Goiânia.

A prisão ocorreu após denunciantes anônimos acionarem equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), relatando um esquema de tráfico de drogas no Setor dos Funcionários.

Chegando ao endereço, os policiais se depararam com uma mala contendo 10 kg de skunk, a “super maconha”, que, segundo o suspeito, era de propriedade de um amigo.

Além disso, na residência também foram encontradas três balanças de precisão e um quadro de anotações sobre o tráfico.

Quando questionado sobre o ocorrido, ele contou que estava fazendo um favor para o amigo, mas recebeu dinheiro pelo serviço.

“Ele me ofereceu R$ 300 para poder guardar essa mala de droga e as balanças de precisão, só que eu rodei e a Rotam me prendeu”, declarou.

Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante contra o jovem, que foi autuado pelo crime e encaminhado para a Central Geral de Flagrantes.

